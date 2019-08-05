Стрілянина у Кирилівці: постраждалий помер у лікарні

У Кирилівці під час конфлікту, який виник між відпочивальниками, троє людей отримали поранення і були доставлені в лікарню. Один із постраждалих помер у лікарні.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в ГУ НП в Запорізькій області.

"Один із постраждалих помер у лікарні. Розслідування триває. Відкрито кримінальне провадження", - повідомили у відділі комунікацій.

Конфлікт стався в суботу, 3 серпня. Спочатку правоохоронці повідомили про трьох постраждалих, а за деякий час додали, що під час проведення першочергових слідчих дій було затримано трьох жителів Дніпра 1991 року, 1994-го і 1982 років народження.

Затриманим готується повідомлення про підозру, буде обрано запобіжний захід. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. ст.15 (замах на злочин), ст.115 (умисне вбивство) і ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.