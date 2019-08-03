На запорізькому курорті сталася стрілянина, троє поранених

"3 серпня близько 10:00 до Кирилівського відділення поліції ГУ НП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів в селищі міського типу Кирилівка між відпочивальникам - конфлікт, чутно постріли", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські встановили, що між двома компаніями відпочивальників виник конфлікт, в результаті якого до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлено трьох чоловіків. Правоохоронці встановили учасників конфлікту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.15 (замах на злочин), ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.