В Україні сьогодні до 27° тепла, дощі - лише на заході

В Україні у вівторок, 6 серпня, переважно без опадів, вдень від 22 до 27° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"6 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 22-27°", - зазначається у повідомленні.

У Києві у вівторок також мінлива хмарність і без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 25°.

У Київській області 6 серпня хмарно, але без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°.