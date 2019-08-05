В Україну повертається 30-градусна спека

"6 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 22-27°", - зазначається у повідомленні.

У Києві у вівторок також мінлива хмарність і без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

У Київській області 6 серпня хмарно, але без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 22-27°.

7 та 8 серпня в Україні мінлива хмарність. Вдень 7 серпня місцями в західних та північних областях, протягом 8 серпня в західних, північних, місцями Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Вночі 7 серпня 10-15°, на Лівобережжі місцями 7-9° тепла, 8 серпня 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 26-31°.

У Києві та області 7-8 серпня мінлива хмарність. 7 серпня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. 8 серпня вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, окремі грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі 7 серпня 10-15°, 8 серпня 14-19°; вдень 26-31°.

9 серпня в Україні, крім південної частини, 10 серпня лише в західних областях та вночі у Приазов'ї місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-19°, 10 серпня на півночі та заході країни 10-16°; вдень 22-28°, у південних областях 26-32°.

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У Києві і столичній області 9 серпня місцями короткочасний дощ, гроза; 10 серпня без опадів. Температура вночі 9 серпня 13-18°, 10 серпня 10-15°; вдень 22-27°.