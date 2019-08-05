Негода залишила без води 27 тисяч жителів Лисичанська

У Лисичанську Луганської області станом на ранок 5 серпня через знеструмлення двох насосних станцій без водопостачання залишилось близько 27 тисяч абонентів.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У м. Лисичанськ через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого без водопостачання залишилися близько 27 тис. абонентів”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 5 серпня, в Україні через негоду залишаються без електропостачання 83 населені пункти у чотирьох областях, а саме: Донецька – 37, Запорізька – 21, Луганська – 21 та Дніпропетровська – 4.