На Донеччині запустили новий швидкісний поїзд

У Волноваському районі Донеччини запустили рух швидкісного пасажирського електропоїзду сполученням «Волноваха - ст. Південно-Донбаська»

Про це повідомляє Волноваська РДА.

«У районі з'явився новий швидкісний залізничний маршрут. ПАТ «Укрзалізниця» запустила рух швидкісного пасажирського електропоїзду сполученням «Волноваха - ст. Південно-Донбаська», - йдеться у повідомленні.

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За словами в.о голови Волноваської РДА Ольги Сидоренко, новий маршрут створить комфортні умови для мешканців району, які працюють чи навчаються у Волновасі та мають потребу щоденно їздити до міста.