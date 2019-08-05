У Полтаві напівзруйнований Кадетський корпус почнуть реставрувати

«Завтра наше рішення буде вже у Державній судовій адміністрації. Там до кінця року, за словами керівника Зиновія Холоднюка, планують виготовити проект на реставрацію, а в 2021 році мають закінчити ремонт і ввести приміщення в експлуатацію. Після чого сюди переїдуть всі районні суди Полтави, це буде найбільший в Україні будинок правосуддя. Тобто, Кадетський корпус можна вважати врятованим. Я дякую депутатам, які послідовно голосували за рішення, спрямовані на збереження цієї архітектурної пам’ятки полтавцям, котрі розчищали будівлю, підписувалися під петиціями за її збереження", - заявив очільник фракції ВО «Свобода» міської ради Юліан Матвійчук.

Рішення «Про погодження передачі будівлі у м. Полтаві в державну власність з віднесенням її до сфери управління Державної судової адміністрації» (пункт 5.16 порядку денного) було прийняте Кабміном 24 липня цього року. В ньому мова йшла якраз про багатостраждальний Петровський кадетський корпус, який до революції 1917 року був найпрестижнішим військовим закладом для хлопчиків.

Процес руйнації найбільшої будівлі в ансамблі Круглої площі по вулиці Соборності, 42, зведеної у 1835–1840 роках в стилі пізнього класицизму під керівництвом архітектора Миколи Бонч-Бруєвича, розпочався з далекого 1995 року, коли приміщення залишив останній випуск військових офіцерів – у післявоєнний час в ньому розміщувалося Полтавське зенітне артилерійське училище, перейменоване пізніше у Полтавське вище зенітне ракетне командне училище. З того часу величезна будівля пустує.

За покійного мера міста Анатолія Кукоби ця культурна пам’ятка, всупереч закону, була продана приватній ізраїльській фірмі «Авна Трейдінг», яка начебто мала врятувати її від знищення, розмістивши в ній органи правосуддя. Однак, згідно з договором купівлі-продажу, місто не виконало повністю своїх зобов’язань, а саме: не виділило земельної ділянки навколо корпусу фірмі й не замовило проєктної документації на реставрацію тощо. Тому, коли в 2007 році управління майном комунальної власності міськвиконкому захотіло розірвати договір, Господарський суд міста Києва не задовольнив його позову.

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Фактично з того часу не припинялася судова тяганина. Зрештою, через 5 років договір купівлі-продажу був визнаний недійсним й будівля таки була повернута у власність міста. Та єдине, на що спромігся міськвиконком того складу, так це на обнесення руїни парканом. Бо на той час, за підрахунками фахівців, реставрація обійшла б у 180-200 млн грн, що було не підйомною сумою для міського бюджету. Тому було прийняте рішення законсервувати Кадетський корпус, або хоч якось його зберегти.

Скільки знадобиться коштів, аби відновити унікальне приміщення, наразі невідомо.