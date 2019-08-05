Близько 100 гірників йдуть 16 кілометрів до «Селидіввугілля» вимагати зарплату

На Донеччині близько 100 працівників шахти «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» йдуть з міста Гірник до будівлі об’єднання «Селидіввугілля» (близько 16 км).

Про це 5 серпня повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні близько ста працівників шахти «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» йдуть пішою ходою з міста Гірник до будівлі об’єднання «Селидіввугілля», яке знаходиться у місті Селидове. Вимоги гірників залишаються незмінними – погасити заборгованість із заробітної плати», - наголосив Волинець.

Раніше він повідомляв, що заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні складає понад 1 млрд грн, блокується робота декількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств та представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та Верховної Ради України щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді не отримано й досі.

На нараді також було вирішено, що у разі невиконання вимог, «святкування» Дня шахтаря відбудеться під стінами профільного міністерства та офісів Президента і Кабінету міністрів із касками у руках.

2 серпня на Донеччині гірники шахт «1/3 Новогродівська» та «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» відмовилися спускатися у шахту, вимагаючи виплати заробітної плати.