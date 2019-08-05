Близько 100 гірників йдуть 16 кілометрів до «Селидіввугілля» вимагати зарплату

Близько 100 гірників йдуть 16 кілометрів до «Селидіввугілля» вимагати зарплату

Укрінформ
На Донеччині близько 100 працівників шахти «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» йдуть з міста Гірник до будівлі об’єднання «Селидіввугілля» (близько 16 км).

Про це 5 серпня повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні близько ста працівників шахти «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» йдуть пішою ходою з міста Гірник до будівлі об’єднання «Селидіввугілля», яке знаходиться у місті Селидове. Вимоги гірників залишаються незмінними – погасити заборгованість із заробітної плати», - наголосив Волинець.

Раніше він повідомляв, що заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні складає понад 1 млрд грн, блокується робота декількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств та представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та Верховної Ради України щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді не отримано й досі.

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На нараді також було вирішено, що у разі невиконання вимог, «святкування» Дня шахтаря відбудеться під стінами профільного міністерства та офісів Президента і Кабінету міністрів із касками у руках.

2 серпня на Донеччині гірники шахт «1/3 Новогродівська» та «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» відмовилися спускатися у шахту, вимагаючи виплати заробітної плати.

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