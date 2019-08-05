На Дніпропетровщині вшанували пам'ять кошового Івана Сірка

Захід у пам'ять про кошового отамана Івана Сірка відбувся з 31 липня по 4 серпня на Співочому полі та Меморіальному комплексі «Могила кошового отамана Івана Сірка» у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив отаман Нікопольської січі Олександр Шевченко у Facebook.

"Перші три дні козаки і джури таборувалися на Співочому полі, проводили вишколи з молоддю, обмінювалися досвідом, готувалися до головного заходу, до 3 серпня. Атмосфера була радушною та родинною. 2 серпня увечері провели Козацьке Коло, на якому обрали наказного отамана і старшину», - повідомив Шевченко.

Він додав, що до заходу приєдналися козаки з міста Запоріжжя на чолі з отаманами Костянтином Рижовим та Олександром Притулою, організації «Запорозьке військо «Запорозька Січ» та “Всеукраїнська федерація козацького бойового мистецтва «СПАС», що прибули сюди по річці Чортомлик на козацькій чайці.

На Дніпропетровщині вшанували пам'ять отамана Івана Сірка

На могилі кошового Івана Сірка провели молебень, читали вірші. Вшанували також загиблих за волю України, поклали квіти. Традиційно провели посвяту в козаки та джури.

Крім того, на Співочому полі відбувся фестиваль «Звідси воля розлилася», де козаки не лише співали, а й показували бойове мистецтво, реконструкцію бою.

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Щороку 1-2 серпня на могилі Івана Сірка проводять вшанування пам'яті славного кошового отамана, яке збирає тисячі українців з усієї країни та з-за кордону.

У 1990 році, коли на святкування 500-річчя Запорозької Січі з'їхалася сюди ледве не вся Україна, тут і почалося відродження традицій Козацтва Війська Запорозького Низового. Тоді на могилі славного кошового отамана Івана Сірка присягали на вірність Богу і Україні та освячували свої шаблі перші козаки відроджуваних козацьких організацій.

23 серпня 2000 року відбулася урочиста церемонія перепоховання останків кошового отамана в Капулівці. У склепі знаходяться усі останки кошового.