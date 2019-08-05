Через негоду в Україні без світла - понад 80 населених пунктів
Укрінформ
Станом на ранок понеділка в Україні через негоду залишаються без електропостачання 83 населені пункти у чотирьох областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС..
"Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 83 населених пункти у 4 областях, а саме: Донецька – 37, Запорізька – 21, Луганська – 21 та Дніпропетровська – 4", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.