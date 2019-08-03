На Одещині рятувальники ліквідовують наслідки суботньої зливи

"Внаслідок переміщення активного циклону 3 серпня в Одеські області відбулись сильні зливи, що призвело до тимчасового порушення транспортного сполучення, затоплення окремих ділянок місцевості та підтоплення домогосподарств і підвальних приміщень будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в с. Павлівка Арцизького району сталось підтоплення дощовою водою чотирьох приватних домогосподарств. До ліквідації наслідків підтоплення було залучено рятувальників.

"В Арцизькому районі за межами с. Плоцьк о 15:37 внаслідок порушення проїзду на автошляху застрягли автомобіль швидкої медичної допомоги, пасажирський автобус на два легкових автомобілі. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та з використанням пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності вилучили автотранспортні засоби з складної ділянки автошляху для подальшого руху", - додали у повідомленні.

Наслідки суботньої зливи в Одесі. Деволановський узвіз / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

В Одесі сильної шкоди злива завдала Деволановському узвозу, де зруйнувала дорожнє покриття.

Крім того, у Приморському районі Одеси довелося відкачувати дощову воду з підвального приміщення житлового будинку на площі Грецька та з житлового приміщення на вул. Канатна.

У ДСНС зазначають, що ведеться постійний моніторинг ситуації на території області. Пожежно-рятувальні підрозділи Одеського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту перебувають у постійні готовності до реагування на небезпечні події.

Головне фото: www.dsns.gov.ua