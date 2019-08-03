У Запоріжжі попереджають про різке погіршення погоди

"За наявними прогнозами, погіршення погоди в Запоріжжі передбачається на вечір 3-го та цілий день 4 серпня. Визначено 2 рівень небезпеки (жовтий). У зв'язку з цим міський голова Володимир Буряк перевів усі комунальні служби на посилений режим роботи,", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що для запобігання та усунення, у разі потреби, наслідків надзвичайних ситуацій збільшена кількість аварійних бригад, забезпечено цілодобове чергування робітників і техніків комунальних підприємств та аварійної служби міста.

Як прогнозують синоптики, у суботу ввечері у Запорізькій області очікуються грози, місцями шквали вітру до 15-20 м/с. У неділю, 4 серпня - сильні дощі та грози, місцями град, посилений вітер з поривами до 25 м/с.