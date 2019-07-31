Негода на Запоріжжі: пошкоджені дахи будинків та школи, повалені дерева
Укрінформ
У с. Максимівка Вільнянського району Запорізької області через негоду пошкоджено шиферну крівлю школи на площі близько 400 кв. м та дахи 10 приватних житлових будинків.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"30 липня в с. Максимівка Вільнянського району внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) пошкоджено шиферну крівлю школи на площі близько 400 м2, дахи 10 приватних житлових будинків та відбулося падіння дерев", - йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає. Рятувальники прибрали 30 повалених дерев.
Для ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалось 19 чол. о/с та 3 од. техніки.