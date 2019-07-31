В Україні через негоду без світла залишаються 53 населені пункти

У п'яти областях України через негоду знеструмлено 53 населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Негода залишила без світла 890 жителів Луганщини

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.