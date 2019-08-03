У низці областей України зберігається надзвичайна пожежна небезпека

У південних та більшості східних і центральних областей України синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"3 серпня у південних, більшості східних, центральних та Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, за прогнозами, вдень 3 серпня в більшості західних, центральних та південних областей пройдуть грози, в Карпатському регіоні, на Одещині та Миколаївщині місцями значний дощ, град та шквали 15-20 м/с.(І рівень небезпеки, жовтий).