Рятувальники попереджають про підйом води у річках

У низці річок, зокрема басейнів Дністра, Прута та Сірету, 3-4 серпня очікується підйом рівня води.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 3-4 серпня на рiчках басейнів Днiстра (в межах Iвано-Франкiвської області), Прута, Сiрету, річках Закарпаття очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями на 8 год 2 серпня, без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.

У разі значних дощів можливе формування мiсцевого схилового стоку, в гiрських районах –локальних селевих потокiв.

Фото: uk.wikipedia.org