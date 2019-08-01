Харківське метро запроваджує систему "Е-ticket"

Завершився перший етап впровадження системи електронного квитка "E-ticket" у Харківському метрополітені.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту інфраструктури Сергія Дульфана.

"Для запуску першого етапу системи "E-ticket" на всіх станціях метрополітену встановлено мінімальну кількість обладнання", - зазначив Дульфан.

За його словами, також оснащений валідаторами наземний електротранспорт. Крім того, створена юридична база для повноцінної роботи інвестора з комунальним підприємством "Харківпас".

Система електронного квитка працює в режимі першої пускової черги.

Як повідомляв Укрінформ, 2 липня міська влада оголосила про те, що електронним квитком "Е-ticket" вже можна скористатися на станціях харківського метро, де встановлено частину валідаторів - 53 одиниці, 81 термінал самообслуговування у вестибюлях і 20 терміналів самообслуговування у підземних пішохідних переходах метро.

1 грудня 2017 року "E-ticket" впроваджено у міському наземному електротранспорті: трамваях і тролейбусах. А саме, на 451 одиниці рухомого складу встановлені бортові комп'ютери і змонтовано 1419 валідаторів реєстрації проїздів. На трамвайних і тролейбусних зупинках цілодобово працюють 166 терміналів "Е-ticket" для придбання та поповнення квитків для проїзду (разові та електронні).

З січня 2018 року планувалося підключити до системи "Е-ticket" й метрополітен, але багато часу, як пояснювали у міськраді, знадобиться на розробку та установку захисних систем.