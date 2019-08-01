У Чернівцях "замінували" ОДА, міськраду та університет

У Чернівцях поліція перевіряє повідомлення про замінування Чернівецької ОДА, міської ради та центрального корпусу університету.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

"Прийшли повідомлення про замінування - центральний корпус ЧНУ, ОДА і міська рада. Викликані усі відповідні служби", - повідомили у патрульній поліції.

Наразі проводиться евакуація в усіх названих будівлях.

Пізніше у поліції повідомили, що повідомлення про замінування установ надійшло електронною поштою в Управління ДСНС у Чернівецькій області.