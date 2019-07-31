Поліція спіймала “мінера” столичного гіпермаркету

Столичні оперативники затримали чоловіка, який неправдиво повідомив про мінування гіпермаркету.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Київські оперативники затримали псевдомінера гіпермаркету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вівторок до поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні гіпермаркету на вулиці Здолбунівській знаходиться вибуховий пристрій.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехнічна служба, рятувальники та патрульні поліцейські.

"Правоохоронці ретельно оглянули "замінований" об’єкт і територію, прилеглу до нього. У результаті перевірки жодних підозрілих предметів не виявлено", - поінформували у поліції.

Водночас, отримавши інформацію про замінування, працівники відділу кримінальної поліції почали проводити оперативно-розшукові заходи.

«Близько години нам знадобилося, аби встановити місцезнаходження зловмисника. Ним виявився уродженець Львівської області, 1984 року народження, який раніше не мав проблем із законом», - повідомив заступник начальника Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

Зокрема, під час спілкування із правопорушником поліцейські з’ясували, навіщо він «замінував» гіпермаркет.

"Причиною неправдивого повідомлення про закладену вибухівкою став конфлікт із охороною магазину напередодні: у такий спосіб чоловік вирішив помститися",- уточнили у поліції.

За цим фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

Псевдомінера затримали у порядку статті 208 КПК України.

Зазначається, що чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.