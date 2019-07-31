СБУ викликала на допит керівника "Запоріжелектротранс" та його заступників

УСБУ в Запорізькій області викликало на допит директора КП "Запоріжелектротранс" Юрія Папача і двох його підлеглих.

Комунальників запрошують на зустріч 1 серпня до слідчого як свідків у відкритій кримінальній справі, пов'язаній із втручанням у виборчий процес (підвезення виборців).

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив керівник КП "Запоріжелектротранс".

"Мені, інженеру підприємства і заступнику з експлуатації вручили повістки. Викликають як свідків у якомусь відкритому кримінальному провадженні. Для того, щоб коментувати, потрібно зрозуміти суть питання. Завтра дізнаюся", - прокоментував Папач і додав, що у кримінальній справі він і його підлеглі фігурують як свідки.

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За інформацією пресофіцера СБУ Сергія Левченка, відомство відкрило кримінальне провадження - за ст.160 КК України (підкуп виборця) і ст.111 КК України (Державна зрада).

Як раніше повідомлялося, мера Запоріжжя Володимира Буряка також викликають на допит у Службу безпеки України як свідка у цій самій кримінальній справі.