У Жовтих Водах пустять з молотка бронзового Леніна, аби погасити зарплатні борги

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині виставили на торги бронзовий пам’ятник Леніну, що після демонтажу у 2014 році зберігався на складі місцевого комунального підприємства.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор КП «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання» Жовтоводської міської ради» Андрій Поляков.

«Він (пам’ятник Леніну – ред.) може когось зацікавити не лише як метал, а має ще й якусь художню цінність», - вважає керівник.

За його словами, торги відбудуться 8 серпня, а заявки на участь подали з десяток потенційних покупців.

Поляков розповів, що підприємство має мільйонні борги, майно описала державна виконавча служба. Щоб погасити хоча б зарплатний борг (а це майже 400 тисяч гривень), комунальникам дозволили продати з аукціону чотириметрову шеститонну фігуру Ілліча.

До речі, на Дніпропетровщині існує приватний музей тоталітарного режиму. Його створив на власному обійсті у селі Курилівка директор ТОВ ВТФ «МІКОМП» Олег Мороз. У його колекції нині майже 40 експонатів.