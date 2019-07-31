У Жовтих Водах пустять з молотка бронзового Леніна, аби погасити зарплатні борги
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор КП «Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання» Жовтоводської міської ради» Андрій Поляков.
«Він (пам’ятник Леніну – ред.) може когось зацікавити не лише як метал, а має ще й якусь художню цінність», - вважає керівник.
За його словами, торги відбудуться 8 серпня, а заявки на участь подали з десяток потенційних покупців.
Поляков розповів, що підприємство має мільйонні борги, майно описала державна виконавча служба. Щоб погасити хоча б зарплатний борг (а це майже 400 тисяч гривень), комунальникам дозволили продати з аукціону чотириметрову шеститонну фігуру Ілліча.
До речі, на Дніпропетровщині існує приватний музей тоталітарного режиму. Його створив на власному обійсті у селі Курилівка директор ТОВ ВТФ «МІКОМП» Олег Мороз. У його колекції нині майже 40 експонатів.