У поліції Дніпропетровщини - новий керівник

Особовому складу поліції Дніпропетровської області представили нового керівника - т.в.о. голови поліції області Артема Васицького.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні, 30 липня, заступник голови Нацполіції Ігор Клименко представив особовому складу тимчасово виконуючого обов’язки начальника ГУНП в Дніпропетровській області Артема Васицького", - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що наказом голови Нацполіції Сергія Князєва від 29 липня Васицького призначено т.в.о. керівника поліції в Дніпропетровській області.

Відео: Поліція Дніпропетровщини

У відомстві також поінформували, що до призначення Васицький обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника кримінальної поліції області.

Зазначається, що на цій посаді він несе службу з 2017 року, а до цього проходив службу у підрозділах карного розшуку Донеччини.

Васицький має 23 роки досвіду оперативної роботи.

Як повідомлялося, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними він, імовірно, зателефонував керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу "КОРД" та затримали патрульних поліцейських.

Факт правопорушення був оприлюднений у соцмережі лише тепер.

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Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження стосовно можливого перевищення повноважень начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час дорожнього інциденту у 2018 році.

У суботу, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою негайно звільнити Глуховерю з посади, а голові ДБР Роману Трубі швидко та безкомпромісно провести розслідування за оприлюдненою інформацією.

За фактом подій навколо дорожнього інциденту розпочато службове розслідування, яке перебуває під контролем Авакова.

У свою чергу 28 липня Глуховеря повідомив, що готовий надати будь-яку інформацію щодо інциденту з його водієм у 2018 році.

29 липня речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що очільника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили з посади, а т.в.о. начальника поліції Дніпропетровщини призначений Васицький.