Начальника поліції Дніпропетровщини звільнили

“Він (Глуховеря — ред.) звернувся з відповідним рапортом на ім'я голови Нацполіції, і, за погодженням з міністром внутрішніх справ, рапорт був задоволений. Наразі призначений в. о. обов'язків начальника поліції Дніпропетровщини Васицький”, - зазначив Тракало.

Він уточнив, що водночас, службове розслідування розпочате за наказом міністра внутрішніх справ "за фактом тих подій", триває.

“Воно буде проведено всебічно об'єктивно, і доведено до логічного завершення, після чого матеріали будуть скеровані до ДБР для прийняття відповідного рішення уже в ДБР”, - повідомив Тракало.

Як повідомлялося, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними він, імовірно, зателефонував керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу "КОРД" та затримали патрульних поліцейських.

Факт правопорушення був оприлюднений у соцмережі лише тепер.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження стосовно можливого перевищення повноважень начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час дорожнього інциденту у 2018 році.

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У суботу, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою негайно звільнити Глуховерю з посади, а голові ДБР Роману Трубі швидко та безкомпромісно провести розслідування за оприлюдненою інформацією.

За фактом подій навколо дорожнього інциденту розпочато службове розслідування, яке перебуває під контролем Авакова.

У свою чергу, 28 липня Глуховеря повідомив, що готовий надати будь-яку інформацію щодо інциденту з його водієм у 2018 році.

Фото: dduvs.in.ua