Глава поліції Дніпропетровщини відреагував на інцидент зі своїм водієм

Очільник Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталій Глуховеря готовий надати будь-яку інформацію щодо інциденту з його водієм у 2018 році.

Про це він заявив у неділю, 28 липня, на своїй сторінці у Facebook.

"Я готовий надати будь-яку інформацію для проведення об’єктивного розслідування цього інциденту. Коли це сталось, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Наразі надам свідчення та пояснення по цій справі слідчим. Вважаю справою честі розібратись в ситуації!", - заявив Глуховеря.

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За інформацією Державного бюро розслідувань, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними він, імовірно, зателефонував керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу "КОРД" та затримали патрульних поліцейських.

У суботу, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою негайно звільнити Глуховерю з посади, а голові ДБР Роману Трубі швидко та безкомпромісно провести розслідування за оприлюдненою інформацією.

За фактом подій навколо дорожнього інциденту розпочато службове розслідування, яке перебуває під контролем Авакова.