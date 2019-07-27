Аваков особисто контролюватиме розслідування щодо глави поліції Дніпропетровщини

За фактом подій навколо дорожнього інциденту, що стався у 2018 році в Дніпропетровській області за участю водія очільника обласної поліції, розпочато службове розслідування, яке перебуває під контролем глави МВС Арсена Авакова.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"27 липня в засобах масової інформації з'явилося відео, яке викликало резонанс в суспільстві. Детальні обставини події, яка мала місце в м.Дніпро за участю водія керівника ГУНП в Дніпропетровській області, будуть встановлені під час службового розслідування", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції запевнили, що про перебіг перевірки та її результати громадськість та представники засобів масової інформації будуть сповіщені в найкоротший термін.

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"Для всебічної та об’єктивної перевірки хід розслідування перебуватиме під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", - наголосили у відомстві.

Раніше Президент Володимир Зеленський зажадав негайного звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області через дорожній інцидент, що стався у 2018 році. Так глава держави відреагував на відео з подробицями інциденту, що з'явилося у соцмережах.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало кримінальне провадження стосовно можливого перевищення повноважень начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час дорожнього інциденту у 2018 році.

За інформацією ДБР, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій, імовірно, зателефонував очільнику поліції області. Після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу «КОРД» та затримали патрульних поліцейських.