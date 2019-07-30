Голова Херсонської ОДА вважає, що у справі запуску ТЕЦ треба задіяти СБУ

Голова Херсонської ОДА вважає за необхідне задіяти СБУ для вивчення питань, які стосуються можливих наслідків несвоєчасного запуску Херсонської ТЕЦ.

Про це повідомляє офіційний сайт ОДА з посиланням на інформацію, оприлюднену на зустрічі голови ОДА Юрія Гусєва з керівництвом та активом АТ «Херсонська ТЕЦ».

«Юрій Гусєв наголосив на необхідності задіяти Службу безпеки України для вивчення питань, які стосуються можливих наслідків несвоєчасного запуску ТЕЦ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі заслухали звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «Херсонська ТЕЦ» за період роботи 2018 – 2019 р., про заходи щодо погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства. Також звітували про перевірку обґрунтованості складових тарифів та аналіз заборгованості підприємства за спожитий природний газ.

"Сьогодні у керівництва підприємства плану діяльності та плану виходу із дуже складної ситуації немає. На жаль, також я не бачу жодних ініціатив. Необхідно діяти терміново", - підкреслив Гусєв.

За його словами, потрібно продовжити співпрацю керівництву Херсонської ТЕЦ з містом по економічному обґрунтуванню тарифів й посилити цю роботу, обласному управлінню ДФС проаналізувати дебіторські заборгованості підприємства. Також продовжити роботу по стягненню заборгованості за спожитий газ з боржників підприємства разом з обласним управлінням юстиції.

Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА заявив, що невчасний запуск ТЕЦ вважатиме диверсією.

Він також зазначив, що ситуація на ТЕЦ складна і що питання передачі її у комунальну власність вирішать після того, як знімуть нагальні проблеми запуску ТЕЦ під час опалювального сезону.