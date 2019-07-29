Спеку в Україні змінить похолодання з дощами і грозами

У вівторок у західних, північних та центральних областях очікуються дощі та грози, температура вночі 15-20°, вдень 24-29°, а вже у середу температура знизиться.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі в західних, місцями в північних та центральних областях, вдень на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті 28-33°", - йдеться у повідомленні.

У Києві завтра вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°. На Київщині також уночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом, 31 липня в Карпатському регіоні, у південних та східних областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, на решті території невеликий дощ (у північній частині лише вночі), вдень без опадів; 1 липня в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

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Синоптики також попереджають про поступове зниження температури: 31 липня вночі 13-18°, на півдні 17-22°, на півночі Лівобережжя 9-14°, вдень 21-26°, в центральних областях до 29°, на Закарпатті та півдні країни 28-33°; 1 серпня у південній частині вночі 12-17°, вдень 24-29°, на решті території вночі 8-13°, вдень 21-26°, у північних та більшості східних областей 18-23°.

У столичному регіоні лише вночі 31 липня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Поступове зниження температури: 31 липня вночі 13-18°, вдень 21-26°; 1 серпня вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Зазначається, що 2 серпня без опадів, лише вдень у західних та північних областях короткочасний дощ, гроза; 3 серпня в Україні грозові дощі. Температура вночі 9-15°, 3 серпня на півдні країни 13-19°; вдень 20-26°, 2 серпня у південній частині до 29°.

На Київщині у четвер та п'ятницю короткочасний дощ, гроза, лише вночі 2 серпня без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.