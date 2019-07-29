У західних та північних областях оголосили штормове попередження

“За прогнозами УкрГідрометцентру, в другій половині дня 29 липня у західних та більшості північних областей, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали; 29 липня на Закарпатті місцями значні дощі (І рівень небезпечності)”, - йдеться у повідомленні.

По Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 липня, протягом доби 30 липня грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності).