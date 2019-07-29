Експрацівники Миколаївського суднобудівного вимагають компенсацію за зарплатні борги

Колишні працівники державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» (МСЗ) влаштували мітинг біля адміністрації підприємства з вимогою віддати їм компенсацію за невчасно виплачену зарплату.

Про повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вважаємо, що дирекція заводу вчинила незаконно і не заплатила нам гроші, які були перераховані підприємству після нашого звернення до Президента Зеленського під час його візиту на завод. Було озвучено, що виплатять зарплату всім, починаючи з 2014 року і борги перед Пенсійним фондом. Натомість, вийшло так, що тим, хто зараз працює, заплатили все, а нам лише голу зарплату без компенсації, хоча кошти на це були передбачені. Не перерахували коштів і в Пенсійний фонд, ми сьогодні дізнавалися", - розповіла колишня кранівниця заводу Світлана Димко.

Коментуючи це звинувачення, генеральний директор МСЗ Валерій Калашников зазначив, що дійсно, компенсація за невчасно виплачену зарплату виплачена лише нинішнім працівникам. Що ж до тих, хто звільнився після 2014 року ( а їх понад 500 чоловік), то борг визнається, але на його погашення немає грошей, а йдеться про приблизно 10 мільйонів гривень.

«Хочу, щоб всі зрозуміли. Ці 86,5 млн грн заводу ніхто не подарував. Я підписав договір про те, що підприємство їх поверне, коли у нього будуть замовлення, в тому числі, по демілітаризації ракетного крейсера та будівництву корветів. Перерахованих «Укроборонпромом» коштів не вистачило на компенсацію зарплати звільненим працівникам, але ми їх виплатимо, як тільки завод запрацює», - сказав гендиректор.

Натомість люди, які багато років працювали на цьому підприємстві і змушені були піти через відсутність роботи і зарплати, стверджують, що це не більше, як окозамилювання перед новою владою. Адже будувати корвети це підприємство наразі не може, бо у нього відсутні як технічні можливості, так і люди, які могли б це зробити.

Зауважимо, що наразі на підприємстві працює лише 309 людей.

Як повідомляв Укрінформ, під час робочої поїздки до Миколаївської області 17 липня Президент Володимир Зеленський доручив генеральному директору держконцерну «Укроборонпром» Павлу Букіну невідкладно вирішити питання щодо погашення заборгованості працівникам ДП «Миколаївський суднобудівний завод».

23 липня «Укроборонпром» відзвітував про виконання цього доручення у повному обсязі. МСЗ перерахували заборгованість із заробітної плати у сумі 54,8 млн грн та 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці.