У криничній воді на Житомирщині рівень нітратів у 14 разів вищий за норму

«У вимірювальній лабораторії досліджували зразки питної води, які були відібрані в Житомирському, Любарському, Романівському та Чуднівському районах, а також у Житомирі. Як показали результати досліджень, у криницях сільської місцевості встановлено перевищення норм вмісту нітратів у 4-14 разів, загальна твердість має відчутні перевищення у третині усіх зразків, показник кислотності та вміст заліза в деяких зразках перевищує норми в 2-3 рази», - розповіли в університеті.

Зазначається, що сільські закладах дошкільної та середньої освіти змушені користуватися привозною бутильованою водою через непридатність місцевої, в якій вміст загального заліза перевищує допустимі норми в 2-6 разів, твердість в 2 рази, вміст аміаку та іонів амонію в 2,5 рази, вміст нітратів в 3 рази, в деяких зразках виявлено загальні коліформи та кишкову паличку.

Крім того, у централізованій водопровідній воді, яку відбирали в Житомирі, виявили суттєві перевищення показників забарвленості та каламутності. Зокрема, в окремих зразках вміст заліза перевищував допустимі норми в 1,1- 4 рази, аміаку – в 1,2 рази, окислюваність перманганантна у 1,3-1,4 рази.

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У пробах, відібраних в обласному центрі за адресами проспект Миру, 20 та вул. Покровська, 96, загальне мікробне число перевищувало допустимі норми на 89%, а у пробі водозабору "Відсічне", що в с. Дениші, виявлено кишкову паличку.

Загалом під час дослідження відібрано понад 100 зразків води із мереж централізованого водопостачання, колодязів та свердловин.