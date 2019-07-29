Діти з віддаленого району Луганської області оздоровились на Полтавщині

27 дітей пільгових категорій, учні шкіл Білокуракинського району Луганщини, оздоровились в санаторно-оздоровчому таборі «Супутник» Полтавської області.

Про це інформує пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Шестиразове харчування, екологічна зона, творчі заходи, нові знайомства, спортивні секції, водойми – усе це очікувало дітей з Луганщини під час відпочинку», - йдеться в повідомленні пресслужби ЛОДА.

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Діти висловили бажання ще раз повернутися до табору, а у майбутньому стати вожатими.

Для того, щоб вони змогли оздоровитись, на придбання путівок рішенням сесії Білокуракинської районної ради на оздоровлення виділено 100 тис. гривень, сесією Лозно-Олександрівської селищної ради – 60 тис. гривень.