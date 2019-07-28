Аброськін поїхав на Житомирщину розбиратися з резонансним убивством

Аброськін поїхав на Житомирщину розбиратися з резонансним убивством

Укрінформ
У Головному управлінні Нацполіції Житомирщини пройшла нарада під головуванням заступника голови НПУ В’ячеслава Аброськіна, на якій обговорювались заходи для розкриття вбивства 23-річного чоловіка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Під час наради обговорювались заходи для розкриття вбивства 23-річного коростенця, тіло якого знайшли 26 липня у лісі Малинського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відбулося заслуховування слідчо-оперативної групи, що працює над розкриттям вбивства. Про хід проведених слідчо-розшукових заходів доповіли слідчі та працівники кримінальних підрозділів.

"Розслідування цього вбивства перебуває на особистому контролі керівництва Нацполіції. Ми залучили достатньо сил та засобів для його розкриття і притягнення причетних до відповідальності", - наголосив Аброськін.

26 липня опівдні до Малинського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про виявлення у лісі неподалік автошляху Київ-Ковель тіла чоловіка, присипаного землею. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Менш ніж за добу поліцейські встановили особу загиблого - 23-річного жителя Коростеня, який наприкінці червня 2019 був оголошений у розшук як зниклий безвісти.

"Нині посилена слідчо-оперативна група відпрацьовує зібрану на місці події та у ході першочергових заходів інформацію щодо загиблого. Це години записів камер відеоспостереження, це встановлення подій з максимальною деталізацією крайніх днів життя загиблого, це відпрацювання його контактів та знайомих і ще низка слідчо-розшукових заходів публічного та негласного характеру. До заходів залучені працівники Департаментів карного розшуку, стратегічних розслідувань та інших підрозділів кримінальної поліції НПУ", - інформують у пресслужбі.

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Зазначається, що нині відпрацьовуються версії про причетність загиблого до кримінальних розборок, виборчих перегонів, особисті неприязні стосунки та інші. Заступник голови НПУ Аброськін дав відповідні доручення щодо подальших заходів та висловив упевненість у розкритті цього злочину.

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