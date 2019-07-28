У Запоріжжі на титано-магнієвому комбінаті стався витік

У неділю зранку, 28 липня, на титано-магнієвому заводі у Запоріжжі стався витік тетрахлориду титану.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Запорізькій області.

"28 липня о 10:36 до "Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про подію на території ТОВ "ЗТМК". За підвищеним номером виклику від ГУ ДСНС у Запорізькій області до місця події прибуло 10 одиниць основної та спеціальної техніки і 45 чоловік особового складу. На місці події рятувальники встановили, що через протікання передаточного баку стався витік тетрахлориду титану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для осадження випаровувань рятувальники створили водяну завісу за допомогою насадок-розпилювачів та одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Працівники ТОВ "ЗТМК" для ліквідації течі з баку перекрили вентиль та встановили бандаж. Також здійснено перекачку хімічної речовини до іншої цистерни. Об 11:40 аварію повністю ліквідували.

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Органами місцевої влади було організовано перекриття руху транспорту, підвіз води та чергування автомобіля швидкої медичної допомоги.

Рятувальники запевняють, що випаровування хімічних речовин не вийшли за межі цеху. Небезпеки для життя та здоров’я громадян немає. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Ситуація знаходилась на контролі керівництва Запорізької ОДА.