На Донеччині рятувальники відновили 1100 пошкоджених обстрілами будинків

На Донеччині рятувальники відновили 1100 приватних будинків, зруйнованих обстрілами російських окупантів.

Про це 25 липня повідомили в ГУ ДСНС у Донецькій області.

«На Донеччині силами особового складу ДСНС проводяться відновлювальні роботи домівок, що були зруйновані під час ворожих обстрілів. Рятувальники латають та заново покривають дахи, відновлюють засклення вікон, реконструюють простінки тощо... Представники ДСНС, ризикуючи власним життям, роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити оселі громадян. З початку проведення робіт ввідновлено понад 1100 приватних будинків мешканців Донеччини», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що роботи проводяться за кошти обласного бюджету, зокрема за рахунок регіонального матеріального резерву Донецької області.

Більшість власників пошкоджених домівок не в змозі власними силами провести роботи та закупити необхідні матеріали. Окрім того, через різні особисті обставини, люди не можуть виїхати із прифронтових населених пунктів. Тому питання допомоги та захисту населення Донеччини, що постраждало внаслідок бойових дій, знаходиться під особливим контролем як з боку обласної державної адміністрації, так і зі сторони силових відомств.

Наразі ремонтні роботи проводяться у селищах Лебединському, Бердянському, Гранітному, а а також у містах Мар’їнці та Красногорівці.