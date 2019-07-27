У Львові вшанували пам’ять загиблих на Скнилівському аеродромі

У Львові відбулися меморіальні заходи, приурочені до 17-ї річниці трагедії на Скнилівському аеродромі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Сьогодні, у 17-ту річницю авіакатастрофи, яка сталась на військовому летовищі «Скнилів», рідні і близькі, друзі та знайомі, усі небайдужі львів’яни та міська влада вшанували пам’ять загиблих спільною молитвою і покладанням квітів", - ідеться у повідомленні.

У Львові вшанували пам’ять загиблих у Скнилівській трагедії / Фото: Пресслужба Львівської міської ради

Зокрема, у капличці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, що біля летовища, відслужено Божественну літургію та парастас за загиблими. Після цього учасники меморіального заходу вирушили до «Сегменту пам’яті» на аеродромі, де поклали квіти до могил. Біля пам’ятного знаку на місці трагедії відправлено заупокійну панахиду.

Авіакатастрофа на летовищі «Скнилів» під Львовом сталася 27 липня 2002 року під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України. Тоді під час авіашоу винищувач Су-27УБ упав у натовп глядачів. Загинуло 77 осіб, серед яких 28 дітей, ще близько 250 людей постраждали. За кількістю загиблих ця трагедія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.