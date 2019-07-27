У Харкові поліцейський Prius наїхав на жінку з дитиною

Службове розслідування розпочато за фактом наїзду автомобіля патрульної поліції на жінку з дитиною у Московському районі Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Управління патрульної поліції в Харківській області.

"Напередодні близько 20:35 на перехресті проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграду і сталася ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota Prius рухався проспектом Героїв Сталінграду. Здійснюючи поворот в напрямку проспекту Петра Григоренка на пішохідному переході автомобіль здійснив наїзд на жінку. Поруч з 59-річною громадянкою йшов 3-річний хлопчик.

Унаслідок ДТП жінку та дитину госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом садно колін у громадянки та пошкодження м'яких тканин у хлопчика.

За вказаним фактом ініційовано службове розслідування.

Наразі всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.

Фото: kh.depo.ua