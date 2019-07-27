У Харкові поліцейський Prius наїхав на жінку з дитиною
Про це повідомляє пресслужба Управління патрульної поліції в Харківській області.
"Напередодні близько 20:35 на перехресті проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграду і сталася ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota Prius рухався проспектом Героїв Сталінграду. Здійснюючи поворот в напрямку проспекту Петра Григоренка на пішохідному переході автомобіль здійснив наїзд на жінку. Поруч з 59-річною громадянкою йшов 3-річний хлопчик.
Унаслідок ДТП жінку та дитину госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом садно колін у громадянки та пошкодження м'яких тканин у хлопчика.
За вказаним фактом ініційовано службове розслідування.
Наразі всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.
Фото: kh.depo.ua