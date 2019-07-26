Українцям обіцяють різке похолодання в останній день липня

27 липня у південній частині України, більшості центральних, Київській та Чернігівській областях - без опадів. На решті території місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Вночі 27 липня буде до 13-18°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 24-29°, на півдні країни до 32°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці 27 липня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

У Київській області - мінлива хмарність, без опадів, вітер 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

28 липня опадів в Україні не очікується. Вдень 29 липня на Закарпатті, Прикарпатті, місцями і на півночі Лівобережжя - короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 26-31°, у південній частині та місцями в центральних областях 29-34°.

У Києві та області 28-29 липня — без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.

30-31 липня в Україні можливі короткочасні дощі, грози. Переважно без опадів - 30 липня у південній частині країни та 31 липня на півночі Лівобережжя.

Температура вночі 14-20°, на узбережжі морів до 23°, 31 липня у північних, Полтавській та Харківській областях 10-16°; вдень 30 липня 26-32°, на півдні країни місцями до 35°, в західних та північних областях 23-29°, 31 липня в Україні прогнозується зниження денної температури на 3-5°.

У Києві та області 30- 31 липня очікуються короткочасні дощі, грози. Температура 30 липня вночі 15-20°, вдень 24-29°, 31 липня зниження вночі до 11-16°, вдень до 20-25°.

1-5 серпня синоптики обіцяють короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-17°, на початку періоду на півдні близько 20°, в кінці періоду в західних областях 8-14°; вдень 20-26°, у південній частині, Дніпропетровській та Донецькій областях 23-29°.