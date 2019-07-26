Бронзового Леніна пустять з молотка, щоб розрахуватися із зарплатними боргами комунальникам

Державна виконавча служба продає на торгах OpenMarket (ДП «СЕТАМ») бронзовий пам'ятник В.І.Леніну вагою 6 тонн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті OpenMarket.

“Пам'ятник В.І.Леніну, 2003 р.в., інв № 34200, матеріал лита бронза, вага 6 тонн”, - сказано в описі лоту. “Місцезнаходження майна: Дніпропетровська обл., м.Жовті Води”, - додається у повідомленні про торги.

Державна виконавча служба продає майно комунального підприємства “Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання Жовтоводської міської ради”, оскільки КП має борги по зарплаті понад 97 тис. грн.

Стартова ціна лоту складає 514 500.00 гривень. Торги призначено на 8 серпня 2019 року на 09:00 годин.

Читайте також: OpenMarket продав права оренди землі на понад 105 мільйонів

На даний момент на сайті OpenMarket подано 10 заявок від потенційних учасників аукціону.

“Купивши пам'ятник покупець зможе поповнити колекцію артефактів соцреалізму, а також допомогти робітникам отримати зарплату”, - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.