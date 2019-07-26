У селі на Буковині впав дельтаплан з двома людьми, яких з травмами доставили до лікарні

Про це повідомили в Управлінні ДСНС у Чернівецькій області.

"26 липня близько 09:25 год. на присадибну ділянку в селі Погорілівка Заставнівського району впав легкомоторний літальний апарат – дельтаплан, в якому перебували двоє людей. Обох чоловіків, які перебували у дельтаплані, і через падіння отримали травми, лікарі негайно госпіталізували до Заставнівської центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Про цю подію рятувальникам повідомили місцеві мешканці, які стали свідками падіння дельтаплану.

"На даний момент особи потерпілих та всі обставини з’ясовуються. На місці події працюють правоохоронні органи та відповідні служби", - додали рятувальники.

Фото: ДСНС

Інтернет портал "Заставна сьогодні" з посиланням на слова місцевих мешканців повідомляє, що пілот родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області, а пасажир - житель села Погорілівка.

"Очевидці розповідають, що житель села попросив пілота зробити декілька кіл навколо будинку, бо у внука День народження, а він любить літаки. Та при польоті сталося щось з пристроєм і він просто впав на город до людей", - повідомляє видання.

Обоє травмованих наразі перебувають у тяжкому стані.