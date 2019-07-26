До річниці Скнилівської трагедії родичам загиблих виплатять допомогу

У Львові з міського бюджету виплатять матеріальну допомогу родичам загиблих у Скнилівській авіакатастрофі, що сталася 27 липня 2002 року.

Про це повідомила пресслужба міської ради

“До 17-ї річниці авіакатастрофи, яка сталась на військовому летовищі «Скнилів» 27 липня 2002 року, з бюджету міста сім’ям загиблих виплатять матеріальну допомогу. По 2 тис. грн. отримають 58 осіб. Загальна сума виплат складе 116 тис. грн”,- зазначено у повідомленні.

Місто фінансово підтримує людей, які постраждали чи втратили в авіакатастрофі своїх рідних, уже не перший рік. Одноразову матеріальну допомогу родичі загиблих (мешканці, які зареєстровані у Львові) отримають відповідно до розпорядження міського голови. Кошти виплатять у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова.

Крім того, з травня 2019 року встановлено пільги у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих у Скнилівській авіакатастрофі. Пільги відшкодовуватимуть користуючись з коштів з міського бюджету Львова.

Скнилівська трагедія — аварія, яка сталась під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів загинули 77 осіб (серед них — 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих, ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.