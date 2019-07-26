На Вінниччині влаштують реконструкцію бою армії УНР з більшовиками

На честь 100-річчя Вапнярської операції у Вінницькій області влаштують історичну реконструкцію бою підрозділів армії УНР з більшовиками за залізничний вузол.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у КП «Центр історії Вінниці».

«Цієї пʼятниці минає сто років з часу проведення однієї з найуспішніших битв нашого війська періоду Української революції - Вапнярської операції Армії Української Народної Республіки (26–31 липня 1919 року). Тоді у ході виснажливих боїв за Вапнярський залізничний вузол Третя дивізія Армії УНР під командуванням Олександра Удовиченка розгромила ворожі підрозділи 45-ї стрілецької дивізії Червоної армії більшовицької Росії та була удостоєна почесного найменування «Залізна». На честь переможної битви у селищі буде встановлено меморіальну дошку учасникам тих подій та проведено історичну реконструкцію бою з більшовиками», - повідомили у КП «Центр історії Вінниці».

Фото: Центр історії Вінниці, Facebook

Зазначається, що реконструкція бою відбудеться на селищному стадіоні «Локомотив». Під час її проведення будуть використані панцирник «Петлюра» та гірська гармата.

Читайте також: У Рівному відкрили меморіальну дошку міністру освіти УНР Огієнку

У селищі також урочисто відкриють меморіальну дошку «Героям Вапнярського бою». Її встановлять на фасаді залізничної станції «Вапнярка». А в місцевому будинку культури презентують інтерактивну стелу, виставку «100-річчя Української революції», відбудеться «живий урок історії», а також церемонія вшанування пам'яті отаманів часів УНР.

Фото: Центр історії Вінниці, Facebook

Окрім того, фахівці «Центру історії Вінниці» до 100-річчя Вапнярської операції створили тематичну листівку для дітей та підлітків «Олександр Удовиченко. Український IRON MAN», присвячену легендарному командиру Третьої Залізної дивізії Армії УНР. Її презентують у ході урочистостей і безкоштовно роздадуть дітям.