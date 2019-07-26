Прокуратура вимагає взяти під варту підозрюваних у рейдерстві на Харківщині

Прокуратура Харківської області направила до Київського райсуду Харкова клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним у спробі рейдерського захоплення сільгосппідприємства.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла в.о. начальника відділу прокуратури області Тетяна Красінська.

"Дії правопорушників, які спробували захопити приватне сільгосппідприємство у селі Велика Губщина Валківського району, оперативно припинили правоохоронці. В рамках розпочатого кримінального провадження за вказаним фактом у порядку ст. 208 КПК України затримані 46 осіб, серед яких – громадяни Російської Федерації та мешканці тимчасово окупованих територій. У них вилучили 3 димові шашки, 4 газові балончики, 3 ліхтарики-шокери, мисливський, розкладний, а також кухонні ножі тощо. Усім затриманим оголошено про підозру в замаху на участь у масових заворушеннях та в замаху на співучасть у незаконному заволодінні майном підприємства. Прокуратура наполягає на обранні правопорушникам тримання під вартою - у СІЗО", - зазначила Красінська.

За її словами, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою керівника сільгосппідприємства внесені відомості щодо вчинення шахрайства та підробки документів з метою незаконного заволодіння майном.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня близько 22:00 у селі Велика Губщина Валківського району Харківської області невідомі особи вчинили спробу незаконно захопити агрофірму. До сільгосппідприємства "Маяк" під’їхало два автобуси молодиків з кийками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких начебто відбулася зміна власника.

Молодики поводилися агресивно, погрожували справжньому господарю розправою, тому 36-річний чоловік зателефонував до поліції.

До райвідділу для проведення слідчих дій було доставлено 46 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці окупованих територій.

Як з’ясувалося, державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами провів незаконні реєстраційні дії у Держеєстрі юридичних осіб стосовно приватного сільгосппідприємства "Маяк", а саме - змінив власника та керівника.

Фото: hk.npu.gov.ua