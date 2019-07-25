Суд продовжив арешт обвинуваченим у теракті біля харківського Палацу спорту

Фрунзенський райсуд Харкова продовжив на два місяці арешт трьом обвинуваченим у справі про вибух біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, від якого загинули 4 особи і 9 постраждали.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів адвокат Дмитро Тихоненков.

"Суд продовжив арешт на два місяці для всіх трьох обвинувачених у вибуху біля Палацу спорту - Сергія Башликова, Володимира Дворнікова і Віктора Тетюцького", - зазначив адвокат.

Він додав, що чергове засідання суду відбудеться 30 липня, о 14:00.

"Наступне засідання призначене на 31 липня, на 11:30, а потім, у зв'язку з тим, що судді йдуть у відпустку, слухання продовжаться у вересні. Після свідчень усіх трьох обвинувачених будуть призначені дебати, а потім судді ухвалять вирок", - пояснив Тихоненков

"Сторона захисту заявила ряд клопотань, у тому числі, з вивчення речових доказів, починаючи з машини Віктора Тетюцького. За свідченням прокурора, машина перебувала поблизу епіцентру вибуху, де її нібито бачив ключовий свідок, який виїхав за межі України. Свідчення свідка також потребують вивчення, оскільки за його словами, він постраждав під час вибуху - в такому разі, він має отримати статус потерпілого. Обвинувачені Башликов і Дворніков також подали клопотання про відведення колегії суддів через нерівність учасників процесу. У всіх клопотаннях було відмовлено з посиланням на затягування процесу", - розповів адвокат.

За його словами, під час слухання справи група радикально налаштованих активістів встановила динаміки біля входу в суд, періодично включала музику, голосно вимагала негайного вироку та ображала представників захисту.

"Поліцейські, призначені судом для забезпечення порядку в залі, не втручалися, посилаючись на те, що нападів не було", - зауважив Тихоненков.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня Харківський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційною скаргою обвинувачених Сергія Башликова і Віктора Тетюцького, а також адвоката Дмитра Тихоненкова на ухвалу Фрунзенського райсуду Харкова про відмову змінити їм запобіжний захід.

Також відкрито провадження за апеляційною скаргою Тетюцького на ухвалу районного суду про відмову в роз'ясненні судового рішення.

Орієнтовна дата розгляду апеляційних скарг - 8 серпня.

Фрунзенський райсуд 3 липня 2019 року розглянув клопотання обвинувачених у теракті біля Палацу спорту про зміну запобіжного заходу у зв'язку з рішенням Конституційного Суду про неконституційність безальтернативних заходів в окремих категоріях кримінальних проваджень. У клопотаннях було відмовлено: суд залишив всім трьом обвинуваченим обраний 29 травня запобіжний захід у вигляді тримання у СІЗО до 26 липня.

22 лютого 2015 року в Харкові від вибуху біля Палацу спорту під час ходи активістів, присвяченої пам'яті Героїв Небесної сотні, на місці загинуло двоє людей, ще двоє померли в лікарні, поранено 9 осіб. Через три дні за підозрою у теракті затримано харків'ян Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати $10 тис. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.