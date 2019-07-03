Теракт біля Палацу спорту: харківський суд залишив обвинувачених у СІЗО

Фрунзенський райсуд Харкова, який розглядає справу про вибух біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, в результаті чого загинули чотири людини і 11 постраждали, залишив утримання під вартою як запобіжний захід всім трьом обвинуваченим.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів адвокат Дмитро Тихоненков.

"Суд розглянув клопотання обвинувачених про зміну запобіжного заходу у зв'язку з недавнім рішенням Конституційного Суду про неконституційність безальтернативних заходів за окремими категоріями кримінальних проваджень. Конкретно: обвинувачений Башликов клопотав про зміну запобіжного заходу всім трьом на іншу, не пов'язану з арештом, обвинувачений Дворніков просив змінити арешт на особисте зобов'язання, обвинувачений Тетюцький просив про скасування запобіжного заходу всім трьом. У клопотаннях відмовлено", - зазначив Тихоненков.

За його словами, за клопотанням прокурора суд залишив всім трьом обвинуваченим обраний раніше запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 26 липня. "Відмову у клопотаннях обвинувачених про зміну запобіжного заходу буде оскаржено", - повідомив адвокат.

"Суд призначив 8 засідань у липні замість 4-х за планом, оскільки в серпні судді йдуть у відпустку", - додав Тихоненков.

За його словами, на суді, зокрема, розглянуто результати експертизи щодо автомобіля одного з обвинувачених, який нібито перебував поблизу місця вибуху: "Ідентифікація неможлива, є тільки припущення".

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Як повідомлялося, 29 травня Фрунзенський райсуд Харкова у справі про вибух біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року продовжив арешт всім трьом обвинуваченим ще на 2 місяці: до 26 липня.

15 травня Фрунзенський райсуд у справі про вибух біля Палацу спорту прийняв до відома, що обвинувачений Володимир Дворніков відмовився від безкоштовного адвоката і уклав договір з іншим адвокатом. Новий адвокат попросив 30 днів на ознайомлення зі справою, але суд порекомендував йому впоратися до 22 травня.

10 квітня обвинувачені Дворніков і Башликов заявили, що докази - незаконні предмети, вилучені у них під час обшуку - їм підкинуті і попросили провести молекулярно-генетичні і дактилоскопічні експертизи.

Обвинувачений Башликов також заявив клопотання про визнання явно неприпустимими доказами всіх матеріалів кримінального провадження (їх 16 томів - ред.). У всіх клопотаннях відмовлено.

22 лютого 2015 року в Харкові під час ходи активістів, присвяченої пам'яті Героїв Небесної сотні, біля Палацу спорту прогримів вибух. На місці загинуло двоє людей, ще двоє померли в лікарні, поранено 11 осіб.

Через три дні за підозрою в теракті було затримано харків'ян Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт повинні були отримати 10 тисяч. доларів. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.