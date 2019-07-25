У Чернівцях відкрили пам'ятний знак на місці розстрілу євреїв

У Чернівцях в районі Садгора на місці розстрілу євреїв у Другій світовій війні встановили пам'ятний знак. На відкритті знаку був присутній посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook.

"Сьогодні на «Козацькому горбі» у Садгорі відкрили пам'ятний знак на місці розстрілу євреїв у часи Другої світової війни. Аби вшанувати пам'ять невинно убієнних євреїв, до Чернівецької області прибув Надзвичайний та Повноважний посол держави Ізраїль в Україні пан Джоел Ліон. Його супроводжували представники єврейської громади Чернівців, зокрема, головний рабин Чернівецької області Менахем Мендель Гліценштейн", - йдеться у дописі.

У Чернівцях на місці розстрілу євреїв у Другій світовій війні встановили пам'ятний знак

Надзвичайний та Повноважний посол держави Ізраїль в Україні підкреслив, що потрібно «дивитися в очі» як приємній, так і страшній історії, навчати прийдешні покоління для запобігання повторення злочинів минулого.

Також дипломат наголосив на сильних зв'язках між Україною та Ізраїлем, й висловив підтримку нашій державі.

Фото: facebook.com/cvODA