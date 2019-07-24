Робітникам Миколаївського суднобудівного погасили всі зарплатні борги

Заборгованість із зарплати на Миколаївському суднобудівному заводі, що входить до складу ДК "Укроборонпром", погашено.

Про це йдеться на сайті ДК "Укроборонпром"

"На рахунки "Миколаївського суднобудівного заводу" для погашення заборгованості із заробітної плати було перераховано 54,8 млн грн. Крім того, було перераховано 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці. Ще раніше, із 2018 року для стабілізації діяльності ДП "Миколаївський суднобудівний завод" ДК "Укроборонпром" спрямував 40 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, кошти виплачені всім працюючим робітникам, а вже звільненим – перераховуються на рахунки, функціонування підприємства розблоковано, а наявні ресурси дозволяють налагоджувати виробництво, модернізацію і ремонт кораблів та іншої морської техніки в інтересах ВМС та інших силових структур України.

Заборгованість перед робітниками підприємства виникла через відсутність замовлень. Окрім того, "Миколаївський суднобудівний завод" самотужки виконує роботи з утримання ракетного крейсера, який було спущено на воду майже 30 років тому. Припинення цих робіт призведе до екологічного забруднення акваторії річок Буг та Інгул, руйнування енергетичних вузлів та елементів обладнання крейсера.

Ракетний крейсер, який розроблявся у 70-х роках XX сторіччя для знищення авіаносців у океанах, вже не здатний ефективно діяти у сучасних умовах. Він не придатний для застосування у Чорному та Азовському морях.

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Водночас вартість його добудови та переоснащення перевищить ціну кількох нових кораблів типу "корвет", які справді зможуть посилити обороноздатність України. Саме тому, відповідно до спільної позиції керівництва Концерну та Міноборони, доцільно використати озброєння та інше обладнання ракетного крейсера для ремонту та модернізації існуючої в Україні техніки.