У Харкові шукали бомби у будинках, лікарнях і ТЦ — всього на 102 об’єктах

Інформація про замінування 102 об’єктів у місті Харків не підтвердилася.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Хороші новини з Харкова: інформація про замінування 102 об’єктів у місті не підтвердилася", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про закладення вибухівки в 21 житловому будинку, 50 лікарнях та 31 торговому центрі надійшли до поліції 22 липня.

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За адресами виїжджали слідчі, кінологи, вибухотехніки та поліцейські. Фахівці ретельно обстежили приміщення та прилеглу територію всіх цих будівель, евакуювали 2181 громадянина.

"На щастя, жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - додали у МВС.