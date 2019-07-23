Отруєння на весіллі: на Рівненщині у лікарні залишаються 14 осіб

У Рівненській області в лікарні залишаються 14 осіб, з них 1 дитина, які були госпіталізовані з ознаками харчового отруєння після святкування весілля в кафе «Гурман» смт Мізоч.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 23 липня у Здолбунівській районній лікарні з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 14 осіб (з них 1 дитина), які перебували 13 липня на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч Здолбунівського району», - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, на Рівненщині кількість осіб, які отруїлися на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч Здолбунівського району, становила 84 особи.