Синоптики дали “мокрий” прогноз до вихідних

У вівторок, 23 липня, в Україні короткочасні дощі, температура вдень від 21 до 32°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"23 липня мінлива хмарність. Короткочасні дощі (на Правобережжі місцями), подекуди грози, у південній частині, вдень також і у східних та Дніпропетровській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний (у східній частині - південний), 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 18-21°; вдень 21-26°, на півдні та сході країни 28-32°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 13-18°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 23 липня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

У столичній області також мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

24-25 липня в Україні мінлива хмарність. У західних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ; на решті території короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, у південних областях до 29°.

У Києві та столичній області 24-25 липня мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

26-27 липня в Україні місцями короткочасні дощі, грози, лише 27 липня на заході країни без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 22-28°. У Києві та столичній області місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.