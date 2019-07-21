Українцям обіцяють “температурні гойдалки” із дощами й грозами

В Україні у понеділок, 22 липня, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами, температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на півдні країни 30-33°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей, короткочасні дощі з грозами. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на півдні країни 30-33°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 16-18°, вдень 26-28° на Київщині вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом на 23-24 липня, в Україні очікуються місцями короткочасні дощі, грози, лише в більшості західних областей без опадів. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, під час гроз в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, 23 липня у східних областях та Приазов'ї до 30°, у західних областях подекуди 18-20°.

На Київщині без опадів, лише вдень 24 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Синоптики прогнозують 25- 26 липня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, вдень 22-28°.

У столичному регіоні без опадів, лише вдень 26 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.